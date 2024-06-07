«تعليم قنا»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 منتصف الأسبوع المقبل

تستعد مديرية التربية والتعليم بقنا، للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2024 إلكترونيا، خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب اعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا أن كنترول الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا انتهى من عمليات التصحيح لكل مواد طلاب الصف الثالث الإعدادي، ويجري حاليا عمليات المراجعة والرصد، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في قنا، أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بقنا سيكون منتصف الأسبوع المقبل، وهو الموعد النهائي للنتيجة، موضحا أنها على حد أقصى ستكون الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بقنا

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا من خلال الرابط التالي هنــا، وإدخال رقم الجلوس والضغط ثم تظهر النتيجة كاملة بدرجات المواد والمجموع الكلي، أو من خلال الذهاب إلى المدرسة التي يتبعها الطالب.

وأكدت مديرية التعليم، أن عمليات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا، على أن يحدد الطالب المواد التي يريد التظلم بها، ثم عمل حوالة بريدية لكل مادة بمبلغ 100 جنيه.