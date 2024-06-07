يستعد الأزهر الشريف خلال الأيام المقبلة، لإعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية، بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم خلال شهر مايو المقبل، لذلك يهتم كثير من الناس بمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني، وهذا ما يرصده «الوطن» في السطور التالية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يمكن لأولياء الأمور والأهالي، الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني، من خلال الدخول على موقع الأزهر الشريف، وذلك فور إعلانها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

خطوات الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن للأهالي أو الطلاب الراغبين في الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات 2024 من هنا.

الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف، بوابة نتائج الشهادة الإعدادية.

الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني.

إضافة المنطقة التعليمية للطالب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي أزهر 2024 الترم الثاني.

الضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني، برقم الجلوس والاسم.