ناقد فني: نجيب الريحاني كان باكيًا في الحياة ومر بأزمات عصيبة

قال الناقد الفني إلهامي سمير في ذكرى وفاة الفنان الراحل نجيب الريحاني، إنه كان الضاحك الباكي على المسرح ولكن في الحياة كان باكيًا فقط، مشددًا على أنه لم يكن هناك مجال للضحك، وأنه بعد كل حدث كبير يجعله سعيدا يتفاجأ بمشكلة أو أزمة تجعله من الضحك إلى البكاء، «نجيب الريحاني قال أنا حاسس أن الدنيا بتخلص حقها أول بأول».

محطات في حياة نجيب الريحاني

وشدد «سمير»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة«دي إم سي»، على أن نجيب الريحاني في المحطات الأولى له توفى والده، ليكون هو المسئول عن أسرة كاملة في سن الـ16 عاما، وزاد الحمل عليه بشكل كبير، وبعدها يتجه للعمل في البنك ويتعرض لمشكلة وبعدها يعمل في شركة السكر.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأزمات التي يمر بها الفنان نجيب ريحاني، تم طرده من المنزل وأصبح يبقى طوال النهار في أحد المقاهي «بالليل بينام على الرصيف في الشوارع».