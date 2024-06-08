جامعة الأزهر تطلق برنامج علم التخريج ودراسة الأسانيد والعلل

تنظم جامعة الأزهر، تحت إشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء، البرنامج التدريبي الثاني حول «علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل»، في مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري.

الدورة التدريبية الأولى

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واهتمامهم بالبحث العلمي والنهوض والارتقاء به في مجالات العلوم العربية والشرعية، والحفاظ على التراث الإسلامي، وبعد نجاح كبير منقطع النظير للدورة التدريبية الأولى التي نظمت في كلية أصول الدين بالقاهرة التي تخرج فيها 100 باحث متميز في مجال علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل.

محاور الدورة التدريبية

وتعقد الدورة التدريبية الثانية على مدار 3 أيام، محاضرات نظرية وتدريبات عملية تشمل 3 محاور «تخريج الأحاديث، دراسة الأسانيد، علل الأحاديث»، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب والطالبات من خريجي كليات الجامعة بشرط أن يكون المتقدم أحد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا «التمهيدي أو الماجستير أو الدكتوراه».

ويحصل الطالب الذي يجتاز الدورة التدريبية على شهادة من الجامعة باجتياز الدورة في حفل يقام بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عماد شندي منسق الدورة.