جامعة الأزهر تبحث التعاون العلمي مع شبكة مكافحة غسيل الأموال الروسية

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفدًا روسيا، لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر ومعهد الشبكة الدولية لعلوم الرقابة المالية والأمن المالي الفيدرالي الروسي.

مهد الوسطية والاعتدال

ورحب انائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن الجامعة تتميز عن سائر المؤسسات التعليمية بعراقتها الضاربة جذورها في أعماق التاريخ على مدار1084 عامًا من العطاء في شتي فنون العلوم والمعارف، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الإنسان من أجل عمارة الأرض.

واستعرض تاريخ جامعة الأزهر، وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا، مشيرًا إلى أن الجامعة بها ست كليات للطب؛ ثلاث للبنين وثلاث للبنات، إضافة إلى كليات أخرى عديدة ما بين عملية ونظرية وعربية وشرعية.

دعم الوافدين

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة سوف تولي اهتمامها إلى التبادل العلمي والطلابي في هذا المجال مع المعهد والمؤسسات الروسية المتخصصة، معلنا تقديم الدعم والعون للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر من مختلف أنحاء العالم بوجه عام وطلاب روسيا بوجه خاص؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم يرفعون راية الوسطية والاعتدال في مختلف أنحاء العالم.

ةعبَّرت الدكتورة أرينا شيلينا، نائب رئيس المعهد، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الأزهر المنبر التعليمي المتميز على مستوى العالم، الذي يُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال، وأعلنت استعدادها للتعاون مع جامعة الأزهر في سبيل افتتاح قسم للغة الروسية في كلية اللغات والترجمة يكون جسرًا للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الأزهر.