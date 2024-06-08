ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية.. «البنات يتفوقن»
كتب:
كيرلس مجدى
01:34 م | السبت 08 يونيو 2024
امتحانات أزهرية الإسكندرية - أرشيفية
أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية، والتي شهدت تفوق الفتيات على البنين، إذ بلغت نسبة نجاح الفتيات 86.74%، والبنين على 74.33%.
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية
وبحسب بيان الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فإن إحصاء نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية للعام 2023 - 2024 أوضح أن عدد البنين المتقدمين للامتحانات بلغ 2461 طالبا، بالإضافة إلى 4 مكفوفين بنسبة نجاح 74.33%، وعدد الفتيات المتقدمات 2303 طالبات، بنسبة نجاح 86.74%.
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية
وبهذا تكون نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية بنين وبنات جاءت بإجمالي 4768 بنسبة نجاح جماعية 80.33%، ويمكن الحصول عليها من هنا.