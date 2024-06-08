مجانا لطلاب الجامعات.. شروط وموعد الالتحاق بمعسكر التدريب الصيفي من «الاتصالات»

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاق فعاليات الدورات التدريبة بالمعسكرات الصيفية التي يقيمها المعهد لطلاب الجامعات، إذ يوفر المعهد دورات تدريبية مقدمة لطلاب الجامعات المصرية في صيف 2024.

تنمية قدرات الطلاب في صناعة الإلكترونيات

جاء في البيان الرسمي الصادر عن تنظيم الاتصالات: «ابدأ رحلتك معنا الآن لتنمية مهاراتك في مجال صناعة الإلكترونيات، وبادر بالتسجيل في معسكر التدريب الصيفي لمعهد تكنولوجيا المعلومات»، اذ يوفر المعهد دورات تدريبية مقدمة لطلاب الجامعات المصرية في صيف 2024 تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب المهتمين بالعمل في مجالات صناعة الإلكترونيات المختلفة».

التدريب مجاني وممول من وزارة الاتصالات

وأشار البيان، إلى أن التدريب مجاني وممول بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ويمنح الطلاب شهادة لإتمام التدريب، حيث اشترط على المتقدمين بالتدريب أن يكونوا في تخصص تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة الرقمية، منها أن يكون المرشح طالباً في إحدى كليات الهندسة في تخصص هندسة الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات أو هندسة الحاسبات، و التفرغ التام طوال فترة التدريب، و يفضل طلاب الفرقة الثالثة المتفوقين والمسجلين في مشروعات التخرج ذات الصلة بالتدريب.

موعد بدء الدراسة

وأوضح معهد تكنولوجيا المعلومات، أنه يجب على المتقدم أن يكون الطالب قد درس مقررات الرياضيات والفيزياء والإلكترونيات في كليته، حيث تبدأ الدراسة يوم 6 يوليو 2024 وتستمر حتى نهاية أغسطس 2024، والتدريب بنظام الحضور المختلط ويتم تنفيذ التدريبات العملية في مقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.