«جولد بيليون»: تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بالانخفاض العالمي

شهد سعر الذهب المحلي انخفاضا محدودا خلال الأسبوع الماضي بعد الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، وفق المعلن من مؤسسة «جولد بيليون».

وقال تقرير لـ«جولد بيليون»: «افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3100 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3095 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيها ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3150 جنيها للجرام».

انخفاض الذهب بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيها، إذ أغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيهات للجرام.

التذبذب سيطر على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي، ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي على الذهب.