انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2024، انخفاضا ملحوظا، في عيار 21 عند مستوى 3100 جنيه للبيع، بتراجع 20 جنيها بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024، في مصر خلال بداية التعاملات بمحلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3543 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3100 جنيه.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2657 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2067 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24800 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2318 دولارا للبيع.