«الصحة العالمية» تدعو للاستعداد لتفشي وباء جديد ناتج عن مرض «X»: مسألة وقت

حذر باتير بيرديكليتشيف، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، من انتشار وباء جديد ناتج عن مرض «X» الجديد، مشيرا إلى أن تفشيه ليست سوى مسألة وقت، لافتا إلى وجود عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا في العالم التي يمكن أن تتغير خصائصها وتتحور، ذلك في مقابلته مع وكالة «تاس» خلال «منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024».

انتشار وباء جديد ناتج عن مرض «X»

وأشار إلى أن ظهور الأوبئة يعتمد على قدرة الفيروسات أو البكتيريا على نقل العدوى بين الأفراد في ظل ضعف المناعة، وبخاصة المناعة الجماعية، موضحا أن التنبؤ بتوقيت ومكان حدوث ذلك يكاد يكون مستحيلا.

تهديد حقيقي من مرض «X»

وأضاف أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ، يتفق العلماء وخبراء الأوبئة في جميع أنحاء العالم على أن هذا يشكل تهديداً حقيقياً للغاية وأنها مسألة وقت، لذلك، الاستعداد لمثل هذا السيناريو، المعروف بـ المرض X، هو الأمر الأساسي».

وقد أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيراً قبل عدة أيام حول احتمالية حدوث أزمة صحية جديدة.

وفي أعقاب اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف، أعلن أنه تم إبرام قرار بشأن اتفاقية الأوبئة خلال العام المقبل، مما يعكس الرغبة القوية والضرورية لدى الدول في ذلك، نظرًا لأن الجائحة التالية قد تكون قريبة.