رئيس أذربيجان: نؤيد الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية 

قال إلهام علييف رئيس أذربيجان، إن المباحثات بشأن القضة الفلسطينية تحظى باهتمام كبير، أثناء رئاسته لحركة عدم الانحياز، موضحا أن موقف بلاده ثابت حول قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد «علييف»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن لا بد أن تتوقف الحرب في غزة فورًا، مؤكدا على ضرورة حل كل القضايا ومعالجتها بطرق سلمية.

وأكد أن دولة أذربيجان تدعم الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحا أن لابد أن تؤخذ بجميع المبادرات المصرية في هذا المسار.