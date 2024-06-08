3 نصائح للحفاظ على شبكات الصرف الصحي من مخلفات الأضاحي.. مع اقتراب العيد

قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعـية والإعـلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عددا من النصائح للمواطنين للتخلص بشكل سليم وصحي من مخلفات ذبح الأضاحي ضمن رسائل التوعية للشركة لترشيد استهلاك المياه

خطوات المحافظة على شبكات الصرف الصحي

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعـية والإعـلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في خطوات بسيطة يمكن أن يقوم بها المواطنون خلال أيام ذبح الأضاحي يتم من خلالها المحافظة على الشبكات ومساعدة العاملين بالصرف الصحي في الحفاظ على الشبكة.

نصائح شركة المياه للمواطنين

وجاءت نصائح الإدارة العامة للعلاقات العـاـة بشركة مياه الشرب للمواطنين كالتالي:

- لا تلقي بقايا الطعام داخل شبكات الصرف الصحي لتجنب حدوث أي انسدادات أو طفوحات بالشبكات

- لا تسرف في الماء أثناء غسيل السجاد والمفروشات والنظافة المنزلية

- التخلص من مخلفات الذبح في أكياس مغلقة لوضعها في القمامة

قنوات التواصل لاستقبال شكاوي واقتراحات المواطنين

وحددت الشركة قنوات التواصل لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين من خلال من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.