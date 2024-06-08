محافظ المنيا: مغادرة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مغادرة الفوج الأخير لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة من إجمالى 45 فوجاً لهذا العام، حيث ضمت الأفواج 268 حاجاً و6 مشرفين، متمنياً عودة جميع الحجاج سالمين بعد أداء مناسك الحج، سائلاً الله عز و جل أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً .

اختيار أماكن إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على أن كل الأجهزة المعنية وفي مقدمتها مديرية التضامن الاجتماعي عملت منذ بداية تفويج الحجاج على تسخير كل الإمكانات المتاحة واختيار أماكن إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية، وتيسير الإجراءات الطبية والوقائية وتقديم الإرشادات للتوعية الصحية والدينية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بشكل صحيح وآمن و خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

أتوبيسات مجهزة لنقل الحجاج من المنيا إلى مطار القاهرة

وأشار المحافظ إلى توفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج من المنيا إلى مطار القاهرة، وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى، لضمان راحتهم وسلامتهم طوال رحلة الحج.

وكان في وداع آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا أماني تامر وكيل مديرية التضامن وأعضاء مكتب الحج وممثلو الجمعيات، حيث سادت أجواء من الفرحة والتكبيرات، داعين المولى عز وجل أن يجعلهم من المقبولين، وأن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.