أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جداول قطارات خط «القاهرة - الإسماعيلية – بورسعيد» والعكس، موضحة أن القطارات تمر بمحطات شبرا الخيمة وقليوب وقها وطوخ وبنها وشبلنجة ومنية القمح والزقازيق وأبوحماد والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير والإسماعيلية، والشيخ زايد والقنطرة غرب وبورسعيد.

توفير أكثر من نوع قطار

وأوضحت الهيئة، أنه تم توفير أكثر من نوع قطار مثل السياحي والثالثة المكيفة وتحيا مصر، مؤكدة أن قطار رقم 957 يقف بمحطة العزيزية ويقوم منها الساعة 16:47 ومحطة الزنكلوين يقوم منها الساعة 17:10 وقطار 959 يقف بمحطة محجر أبوحماد أيام الجمع والعطلات لأعمال الجيش وقطار 339 يقف بمحطة سندنهور ويقوم منها الساعة 21:30 دقيقة.

تعلميات مهمة بشأن تذاكر القطارات

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الركاب بضرورة مراجعة بيانات التذاكرة ومطابقتها للحجز المطلوب بداية من ميعاد السفر ورقم القطار ومراجعة النقدية قبل مغادرة شباك التذاكر، لافته إلى وجود متابعة يومية لدرجات الحرارة وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي.

وأشارت إلى أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات بدلاً من شباك التذاكر مثل ماكينات الدفع الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول.