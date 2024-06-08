5 صفقات جديدة للأهلي في الميركاتو الصيفي 2024.. تعرف على الأسماء| عاجل

حسمت لجنة تخطيط الكرة داخل النادي الأهلي، قائمة صفقات الأهلي الجديدة 2024، وذلك بعد جلسة جمعت أعضاء لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وبحسب ما كشف مصدر مسئول داخل لجنة تخطيط الكرة في الأهلي لـ«الوطن سبورت»، فإن الأهلي استقر على دعم صفوفه بـ5 صفقات جديدة مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، وجرى الاستقرار على حسم الصفقات في وقت مبكر.

ما هي صفقات الأهلي الجديدة 2024؟.. 5 أسماء

ومن المقرر أن يتعاقد النادي الأهلي مع 5 لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، بواقع لاعبين في مركز المدافع «المساك»، ولاعب في مركز الظهير الأيسر، بجانب صفقتين في الخط الهجومي، أحدهما رأس حربة صريح والأخر جناح أيمن يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

وحسم النادي الأهلي تعاقده مع أولى الصفقات، وهو الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، ويتبقى فقط اتفاق الأهلي على الأمور المادية مع اللاعب بعد موافقة نادي اتحاد العاصمة على عرض النادي الأهلي.

أما الصفقة الثانية في خط الدفاع فيفاضل الأهلي بين الثلاثي، يوسف أيمن لاعب فريق الدحيل القطري، ولاعبا نادي زد، محمد إسماعيل ومصطفى العش.

بديل علي معلول على رأس صفقات الأهلي الجديدة

وتعد صفقة الظهير الأيسر، ليكون بديلا للتونسي علي معلول، على رأس الصفقات المطلوبة للأهلي في الصيف المقبل، وبات يحيى عطية الله، لاعب نادي روستوف الروسي، الأقرب لدعم صفوف القلعة الحمراء بعدما تراجعت أسهم التعاقد مع محمد شكري، لاعب سيراميكا، نظرًا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما يبحث الأهلي عن صفقتين أجانب في خط الهجوم بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست مع اقتراب خروج محمود عبدالمنعم «كهربا» على سبيل الإعارة وبحث العروض المقدمة إلى الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ويأتي الإيفواري محمد كوناتي على رأس الأجانب المطلوبين في الأهلي، بجانب ترشيح ثلاثي مصري لضم أحدهم حال رحيل كهربا، وهم أحمد عاطف، مهاجم نادي مودرن سبورت، وأحمد شريف، لاعب فاركو، وأسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي.