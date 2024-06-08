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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.6%

كتب:

حسن صالح
02:38 م | السبت 08 يونيو 2024
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.6%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة لطلبة الشهادة الإعدادية والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

وأكد محافظ القليوبية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

11 ألف طالب في امتحانات الإعدادية بالقليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 11 ألفا و750 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن النتيجة سيتم إتاحتها في جميع مدارس مراكز وقرى المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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