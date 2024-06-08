إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح خلال ساعات

أكدت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بمحافظة مطروح، اليوم السبت، عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أنه من المقرر الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، خلال ساعات قليلة، ثم إتاحة الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وبحسب ما أعلنته المديرية، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة مطروح، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، هنــا، عن طريق تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وإدخال رقم جلوس الطالب، ثم استعراض النتيجة بعد إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة كاملة ودرجات الطالب في كل مادة من المواد إضافة إلى المجموع الكلي.