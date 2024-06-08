رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح خلال ساعات

كتب:

صالح رمضان
01:08 م | السبت 08 يونيو 2024
محافظ مطروح

محافظ مطروح

أكدت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بمحافظة مطروح، اليوم السبت، عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح  

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أنه من المقرر الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، خلال ساعات قليلة، ثم إتاحة الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح  

وبحسب ما أعلنته المديرية، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة مطروح، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، هنــا، عن طريق تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وإدخال رقم جلوس الطالب، ثم استعراض النتيجة بعد إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة كاملة ودرجات الطالب في كل مادة من المواد إضافة إلى المجموع الكلي.

اقرأ المزيد:

أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية بنسبة نجاح 81.6%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وكيل «تعليم المنوفية»: ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال ساعات

«تعليم قنا»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 منتصف الأسبوع المقبل

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2024 خلال ساعات
بقلم صالح رمضان