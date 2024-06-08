شهدت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 على بوابة الأزهر نسبة نجاح مرتفعة تعكس جهود الطلاب والمعلمين والمشرفين في الأزهر الشريف، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني بعد فترة من التدقيق والمراجعة الدقيقة لضمان الشفافية والدقة في تقييم أداء الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وقد أظهر رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني على بوابة الأزهر تميزًا واضحًا في المواد الدراسية المختلفة، حيث حقق العديد من الطلاب درجات مرتفعة في القرآن الكريم، اللغة العربية، العلوم، والرياضيات، وكانت هناك قصص نجاح لافتة لطلاب من مختلف المحافظات، مما يعكس التنوع والإقبال على التعليم الأزهري.

الشهادة الابتدائية الأزهرية

وأكدت إدارة الأزهر الشريف على التزامها بتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تشجع الطلاب على التفوق والابتكار، كما أشاد المسؤولون بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وجهود المعلمين وأولياء الأمور في دعم الطلاب خلال العام الدراسي، وخاصة في ظل التحديات التي واجهها التعليم بسبب جائحة كورونا.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وأشار وكيل الأزهر الشريف إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية بلغ 194263 طالبا وطالبة، حضر منهم 192001 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 158594، ونسبة نجاح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني 82.60%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 35669 طالبا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط على رابط البوابة من ثم إدخال البيانات التي تتضمن رقم الجلوس والاسم لتظهر النتيجة.