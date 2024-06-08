العمر مجرد رقم.. أمريكي يتزوج من خطيبته الأولى بعد بلوغه الـ100 عام

يعتقد البعض أن عجوزًا يبلغ من العمر مائة عام لن يفكر مرة أخرى في تجربة الزواج فهو بعد سنوات طويلة وتجارب سابقة لن يكرر الأمر، لكن الأميركي هارولد تيرينس ضرب بتوقعات الناس عرض الحائط وقرر الزواج من حبيبته التي تصغره في العمر 4 سنوات اليوم، في حفل يقام الليلة على أحد اشهر الشواطئ فرنسا، لذا تصدر اسمه مواقع الصحف العالمية بحسب ما ذكرت فرانس برس.

عجوز أمريكي يحتفي بزواجه بعد الـ100

قرب الشواطئ التي شهدت إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل 80 عاماً، يحتفل اليوم الأميركي هارولد تيرينس البالغ مئة عام، أحد المحاربين القدامى، شارك في العملية الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية، من خطيبته جين سويرلين البالغة من العمر 96 عاماً، وتُقام مراسم الزفاف في بلدة «كارينتان ليه ماريه»، الواقعة في مقاطعة المانش، بعد يومين من إحياء الذكرى الثمانين للجنود الذين قتلوا خلال عملية أوفرلورد، نقطة الانطلاق لتحرير فرنسا من النازية.

نشرت إدارة الشاطئ صور المحارب الأمريكي وخطيبته، ووجدت تفاعلًا كبيرًا لدعم العجوز، كان من بينها:«لديه روح شاب صغير، اعتقدها محظوظة بحبه لها»، البعض عبر تعليقات«الإنستجرام» و«إكس» تفاعلوا مع شكل المكان المقام فيه حفل الزفاف:«الشاطئ رائع، يبدوا أن العجوز المحارب لديه حس فني».

استعدادات الزفاف

رئيس بلدية جان بيار لونور الفرنسية، المقام بها حفل الزفاف، قال لوكالة فرانس برس «يشرفنا جداً أن يكون تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان، التي كانت في يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أُنزِلَت على شاطئي يوتا وأوماها، سنقدم له الضيافة التي يستحقها، وكذلك هدية لنشكره على مشاركته في تحرير فرنسا».

المسؤولة عن إحياء ذكرى الإنزال في بلدية كارينتان، سارة باسكييه قالت لوكالة فرانس برس، إن المحارب القديم سيقيم احتفالاً صغيراً مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج.

معلومات عن العريس الأمريكي

ويقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن العجوز الأمريكي، كالتالي: