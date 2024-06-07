سبب غريب وراء القبض على يوتيوبر أمريكي شهير.. تدمير لامبورجيني (فيديو)

يبلغ عدد المشتركين في قناته عبر يوتيوب ما يقرب من مليون، ويعد أحد أشهر مقدمي المحتوى في العالم، لكنه ارتكب خطأً جعل السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باعتقاله، وذلك بعدما قام «سوك مين تشاوي»، بإخراج مقطع فيديو يصور إطلاق ألعاب نارية من طائرة هيلكوبتر، نحو سيارة لامبورجيني.

مكتب المدعي العام للمنطقة المركزية في ولاية كاليفورنيا، أعلن في بيان أن «سوك مين تشوي» البالغ 24 عاما، الشهير باسم «أليكس تشوي»، أنه تم اعتقاله الأربعاء، بتهمة وضع جهاز متفجر أو حارق على طائرة، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

المقطع مدته 11 دقيقة

المقطع الذي نشره الشاب يرجع تاريخه إلى 4 يوليو 2023، وكان بعنوان: «تدمير لامبورجيني بالألعاب النارية»، وبلغت مدته 11 دقيقة تقريبا، وظهرت فيه امرأتين تطلقان الألعاب النارية من الطائرة المروحية، ناحية سيارة لامبورجيني، ولكن تم حذف المقطع من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

محاكاة لعبة فيديو على الحقيقة

المدعي العام، قال إن المقطع عبارة عن محاكاة على الحقيقة للعبة فيديو خيالية، وتعتقد السلطات أن مقطع الفيديو الذي تم تصويره في يونيو 2023، كان في منطقة مملوكة للحكومة الفيدرالية، الموجودة في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.

مكتب إدارة الأراضي قدم بعض الصور، التي تخص علامات الإطارات التي خلفتها السيارة اللامبورجيني، التي ظهرت في مقطع الفيديو المنشور من قبل اليوتيوبر الشهير.