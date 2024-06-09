دراسة تكشف أسباب نقص الحديد عند الأطفال وعلاجه.. اللبن البقري أحد أسبابه

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة علمية جديدة توضح أسباب نقص الحديد عند الأطفال والمواطنين، لافتا إلى الأسباب الشائعة وطرق العلاج.

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الأسباب الشائعة لنقص الحديد لدى الأطفال والمواطنين، وفقا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي:

إصابة الأم بنقص الحديد أثناء الحمل والرضاعة

التأخر في إدخال الطعام مع الرضاعة الطبيعية

إدخال اللبن البقري مبكرا للطفل قبل إتمام العام الأول

عدم تناول كمية الغذاء الكافية للطفل

عدم تناول الأغذية الغنية بالحديد

الإصابة بديدان الأمعاء بشكل مزمن ومتكرر

الإصابة بالعدوى المتكررة أو الأمراض المزمنة

كيفية العلاج من نقص الحديد