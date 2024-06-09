دراسة تكشف أسباب نقص الحديد عند الأطفال وعلاجه.. اللبن البقري أحد أسبابه
كتب:
أحمد أبوضيف
07:52 ص | الأحد 09 يونيو 2024
المركز القومي للبحوث
كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة علمية جديدة توضح أسباب نقص الحديد عند الأطفال والمواطنين، لافتا إلى الأسباب الشائعة وطرق العلاج.
تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الأسباب الشائعة لنقص الحديد لدى الأطفال والمواطنين، وفقا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي:
- إصابة الأم بنقص الحديد أثناء الحمل والرضاعة
- التأخر في إدخال الطعام مع الرضاعة الطبيعية
- إدخال اللبن البقري مبكرا للطفل قبل إتمام العام الأول
- عدم تناول كمية الغذاء الكافية للطفل
- عدم تناول الأغذية الغنية بالحديد
- الإصابة بديدان الأمعاء بشكل مزمن ومتكرر
- الإصابة بالعدوى المتكررة أو الأمراض المزمنة
كيفية العلاج من نقص الحديد
- الرضاعة الطبيعية تؤمن كمية كافية من الحديد للطفل في الستة أشهر الأولى من العمر
- مراجعة الأم للطبيب قبل الحمل وأثناء الحمل وعمل التحاليل اللازمة بشكل أساسي
- عدم تناول الطفل اللبن البقري والجاموسي ومنتجاتهما في سن مبكرة، بل يفضل إدخاله بعد إتمام العام الأول
- تناول الكالسيوم والحليب بالكميات المطلوبة فقط وعدم الإفراط
- تناول الأغذية العالية في محتوى الحديد والملائمة لسن الطفل، وأهمها اللحوم الحمراء والمشتقات الحيوانية
- علاج الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز الهضمي والعدوى، خاصة ديدان وطفيليات الأمعاء أو فقدان الدم المزمن لأي سبب.