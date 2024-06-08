وزير التعليم العالي يتفقد أرض مستشفى بنها الجامعي الجديد بالقليوبية

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، أرض مستشفى بنها الجامعي الجديد لمتابعة موقف الأعمال التنفيذية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول تصميم المستشفى الجامعي الجديد، الذي يُقام بجوار المستشفى الجامعي الحالي، ويقع على مساحة 9042 مترًا مسطحًا، ويتكون من بدرومين، و7 أدوار متكررة.

ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم الطوارئ، وقسم العيادات، الذي يضم 30 عيادة متنوعة في مختلف التخصصات، وقسمًا للمعامل، ويضم «معمل المناعة، ومعمل الطفيليات، ومعمل البكتريولوجي، ومعملًا للدم ومعملًا للكيمياء وبنك الدم» وقسمًا للعمليات، ويضم «30 غرفة عمليات بسعة 20 سريرًا للتحضير، و30 سريرًا للإفاقة»، وقسمًا للأشعة، إضافة إلى العناية المركزة، وتضم 12 سريرًا للعناية، وسريرا للعزل، و4 قاعات تدريس.

قسم عناية مُركزة للمُبتسرين

ويضم المستشفى قسم عناية مُركزة للمُبتسرين، ويضم «18 حضانة و3 عزل»، وجراحة النساء والولادة، وقسم عناية مركزة للقلب «سرير للعناية المركزCCU و10 أسرة، و3 عزل» وقسم القسطرة «غرفتي قسطرة و2 تحضير و14 سريرًا للإفاقة، و5 عيادات وجهازين ECO و1 رسم قلب بالمجهود»، وقسم وحدة إقامة نساء «14 غرفة إقامة بسعة 29 سريرًا، وغرفة عزل» وقسم عناية مركز للمخ والأعصاب، وقسم جراحة المناظير «6 مناظير علوية، و2 مناظير سفلية، و4 عيادات، و7 أسِرة تحضير، و13 سريرًا للإفاقة»، ووحدة إقامة القلب ووحدة إقامة أطفال «15 غرفة بسعة 31 سريرًا، و1 عزل»، ووحدة عناية مركز أطفال و16 وحدة إقامة جراحة الحروق، وجراحة حروق وعلاج طبيعي.

ويضم المستشفى أيضًا وحدة علاج كيميائي تتكون من 23 كرسيًا، والعديد من وحدات الإقامة المتنوعة، ووحدة غسيل كلوي وتتكون من «4 عزل ووحدة غسيل كلوي بسعة 23 كرسيًا، ووحدة غسيل بريتوني بسعة 17 كرسيًا»، ووحدة عناية مركزة بسعة 16 سريرًا و6 غرف عناية مركزة و3 عزل».

تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية

وخلال الزيارة، أكد «عاشور» أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

وأشاد الوزير بانتظام سير الأعمال التنفيذية بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا، مُؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المُتفق عليها، مشيرًا إلى أن المستشفى يُمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

ومن جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنّ المستشفى الجامعي الجديد سيعُد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في محافظة القليوبية ولخدمة أهالي المحافظات المُجاورة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة.