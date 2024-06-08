تقديم خدمات طبية لأكثر من 1000 مريض في قافلة بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز صحة 12 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية ضمت 11 عيادة

واشتملت القافلة الطبية على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المدينة، والمناطق المحيطة بها.

كشف طبي مجاني على 1078 حالة

كما أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1078 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 3 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.