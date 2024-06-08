محافظ كفر الشيخ: فتح المجازر مجانا طول أيام عيد الأضحى

وافق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على فتح المجازر الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظة أمام الأهالي والجمعيات الأهلية بالمجان «بدون رسوم»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك حفاظاً على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ المديرية قررت عدم تحصيل أي رسوم نظير ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على فتح المجازر أمام الأهالي والجمعيات الأهلية بالمجان.

جاهزية 16 مجزرا في كفر الشيخ لاستقبال الأضاحي

وأشار «بشار»، إلى أنّه تم تجهيز 16 مجزراً حكومياً بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين والجمعيات الأهلية دون تحصيل أي رسوم نظير ذلك، إضافة لتوصيلها بالمجان، من خلال سيارات مجهزة لنقل اللحوم الخاصة بالمواطنين.