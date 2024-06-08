أضرار العلاج بـ«الطقطقة».. يسبب انفجارا بالغضروف وشللا نصفيا

طقطقة الرقبة عادة يتبعها الكثير من الناس على أساس أنها تساعد على فك فقرات الرقبة والتخلص من الوجع الناتج عن تثبيتها لفترة طويلة، ولكن طقطقة الرقبة بعنف وبدون خبرة تسبب مشاكل عديدة، وانتشر مؤخرا أشخاص يسمون أنفسهم «معالجين بالطقطقة»، وهم غير مختصين ويؤكدون قدرتهم على أنهم معالجين لأمراض العظام.

علاج الرقبة بالطقطقة

بحسب ما أوضحه دكتور بهاء مقلد، استشاري جراحة العظام في حديثه لـ«الوطن» أن طقطقة الرقبة تحدث عندما يضع الإنسان رقبته بشكل ثابت لفترة طويلة فيشعر بألم في الرقبة ويسعى لتحريكها يمينا ويسارا ليذهب الألم، وإذا كانت بهدوء وبشكل صحيح فهي غير مضرة، أما إذا كانت بعنف بسبب تمرينات الجيم مثل تمرينات الإطالة والانحنائات والالتوائات أو غيره تسبب أضرارا كبيرة، وينتج صوت الطقطقة من المفصل الخلفي للرقبة يكون بداخله هواء ومع الحركة يحدث الصوت.

أضرار العلاج بالطقطقة

يؤكد استشاري العظام أن العلاج بالطقطقة غير مضر عندما يحدثها الشخص لنفسه بعد تثبيته لرقبته فترة طويلة أثناء العمل أوالعمل على الأجهزة مثل الكمبيوتر، ولكن إذا تسبب بها شخص أخر فمن الممكن أن تزيد من مشاكل الغضروف وتسبب ألم ومن الممكن أن تسبب شلل في الرقبة، والطقطقة لها أثار بالغة الخطورة على الغضروف والمفاصل والعظام، لأن ليس لديهم أي خبرة ويضعوا المرضى في خطر كبير، لأنهم من الممكن تحريك الغضروف بشكل خاطئ ويتسبب في شلل وتنميل وضعف، لأن الغضروف حجمه صغير جدًا والضغط عليه يجعله ينفجرأو يتحرك من مكانه، ووصفه بأنه علاج يسبب الراحة المؤقتة وبعدها يُحدث مشكلات عديدة.