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تطورات الحالة الصحية للفنان هشام إسماعيل بعد إصابته بقطع في الغضروف

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:27 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
هشام إسماعيل

هشام إسماعيل

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن تطورت حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بقطع في الغضروف خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال هشام إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بدأ يتحسن خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن الدكتور كتب له راحة أسبوعين، ومن بعدها سيبدأ جلسات علاج طبيعي على رجله، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

تفاصيل إصابة هشام إسماعيل 

وكان هشام إسماعيل، أعلن إصابته بقطع فى الغضروف لـ«الوطن»، منذ أيام قائلا: «فجأة وقت نزولي السلم، التوت القدم، وتورمت بشكلٍ ملحوظ، خاصة وأنني أجريت فيها عملية جراحية قبل فترة، وبعدما خضعت لفحوصات طبية، تبين إصابتي بقطع في غضروف الركبة».

هشام إسماعيل ينتظر بدء تصوير مسلسل الكبير أوي

وفى سياق آخر، ينتظر هشام إسماعيل عودته للعمل مرة أخرى لبدء تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024، والذى يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

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هشام إسماعيل يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة
بقلم أحمد عبد الرحمن