محمود سعد يكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير مع الفنان صلاح السعدني

تحدث الإعلامي محمود سعد عن الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، وعن العلاقة التي جمعتهما حيث يعتبر أكثر فنان ذهب إلى بيته، على حد تعبيره، وكشف كواليس الزيارة الأخيرة للفنان الراحل منذ 3 أو 4 سنوات قبل وفاته برفقة الفنان نبيل الحلفاوي، قائلا إنه لم يكن على ما يرام، كان حاضر في الجلسة ولكن ليس بقوته المعتادة.

وروى محمود سعد خلال مقطع فيديو عبر حسابه على «يوتيوب»، عن الجلسات التي جمعته بالفنان صلاح السعدني، قائلا: « كان يسكن في فيلا بشارع أحمد عرابي، كان بيكون نايم على الكنبة لأن عنده غضروف زي حالتي، ومكانش يقعد منتصب إلا لو عند حد لكن غير كدة كان بيحب يفرد ضهره، وكنت أدخل ألاقي محمد صفاء عامر، إسماعيل عبد الحافظ، نبيل الحلفاوي، أبو بكر عزت وأسماء كثيرة اتعرفت عليها في بيت صلاح، كان يجيب بروجكتر ونشغل أفلام ونشوف مشاهد».

محمود سعد: أحمد كان ابن صلاح السعدني وابوه في الفترة الأخيرة

وعن نجله الفنان أحمد السعدني، قال الإعلامي محمود سعد إنه كان في الفترة الأخيرة ابن صلاح السعدني ووالده في الوقت نفسه، موضحا: «عمل معاه حاجات كتير وكان أكتر من رائع، كان الابن البار وكان بيخرجه ويوديه النادي الأهلي، وهو اللي عمله أكرم السعدني مع والده محمود السعدني».