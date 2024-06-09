تسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

أعلن البنك المركزي، تحديثا جديدا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2024 خلال بداية التعاملات، إذ سجل نحو 12.66 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

ويشهد الريال السعودي زيادة في الطلب على الشراء بسبب موسم الحج الذي يستوعب أكثر من 60 ألف حاج مصري وفق بعثات الحج الرسمية في الداخلية والسياحة والتضامن.

تحديث في سعر الريال السعودي

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2024 وفق المعلن على المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وهي التالي:

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، وذلك وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.67 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.68 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، بـ12.66 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.