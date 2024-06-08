أفضل قطعة في الأضحية لعمل طبق الفتة.. الفرق بين «الإنتركوت» ولحم «الدوش»

حل تامر طنطاوي، خبير اللحوم، ضيفا ببرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، للحديث عن طرق تقطيع اللحمة وأنواعها وقطع اللحم الأفضل في الأضحية لعمل «الفتة» و«الرقاق».

أفضل قطعة لحمة لطبق الفتة

وأوضح «طنطاوي»، أنه يفضل عند طهي وإعداد الفتة أن يتم استخدام اللحمة التي تحتوي على نسب دسم مرتفعة، ويفضل أن تكون من قطعة لحم السن أو الإنتركوت أو قطعة لحم الدوش وهي من أغلى قطع اللحمة، مشددة على أن المناطق الدسمة باللحوم هي أفضل القطع.

وشدد على أن الرقبة الضاني هي الأفضل في الفتة، ويفضل عند طهي اللحمة لاستخدامها في الفتة أن يتم سلقها بدون أن يتم وضعها على جريل أو في الفرن.

وعن طرق تقطيع اللحمة وأنواعها، أشار إلى أنه لابد من تقطيع اللحمة عكس النسيج لتلاشي الأنسجة في الأكل.