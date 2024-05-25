طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم.. «حضريها في 5 دقائق»
كتب:
آية الله الجافي
01:52 م | السبت 25 مايو 2024
صلصة الفتة
الفتة من الأكلات المصرية المتوارثة عن الأجداد، وهي من أشهر الأطباق الأساسية التي تُقدم في الأعياد والمناسبات خاصة عيد الأضحى المُبارك، ومع اقتراب العيد، ترغب ربات البيوت في معرفة طريقة عمل صلصة الفتة التي يُمكن تقديمها كطبق مقبلات أو إضافتها للطبق الأساسي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.
يُمكنك تحضير صلصة الفتة في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 5 دقائق، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل صلصة الفتة
مقادير صلصة الفتة:
- 1 ثوم فص مهروس.
- 2 كوب عصير الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة.
- 1 ملعقة سمن كبيرة.
- 1 ملعقة صغيرة مطحون القرفة.
- 1 ملعقة صغيرة.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
خطوات عمل صلصة الفتة
- ضعي السمن في وعاء على حرارة متوسطة، واتركيه إلى أنّ يذوب ويسخن.
- ضيفي الثوم مع التحريك إلى أنّ يذبل.
- ضيفي عصير الطماطم ثم الخل والملح، والفلفل الأسود والقرفة.
- اتركي المزيج على النار إلى أنّ يصل لمرحلة الغليان، مع الاستمرار في التحريك بين الفترة والأخرى.
- ضيفي 1/2 كوب من الماء، ثم اتركي الصلصة حتى تغلي على حرارة هادئة إلى أن يُصبح قوامها كثيفًا.
- للتقديم: اسكبي الصوص في أطباق مناسبة، وقدميها إلى جانب الفتة المصرية المعدة من اللحم والأرز والخبز المحمص.