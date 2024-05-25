طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم.. «حضريها في 5 دقائق»

الفتة من الأكلات المصرية المتوارثة عن الأجداد، وهي من أشهر الأطباق الأساسية التي تُقدم في الأعياد والمناسبات خاصة عيد الأضحى المُبارك، ومع اقتراب العيد، ترغب ربات البيوت في معرفة طريقة عمل صلصة الفتة التي يُمكن تقديمها كطبق مقبلات أو إضافتها للطبق الأساسي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

يُمكنك تحضير صلصة الفتة في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 5 دقائق، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل صلصة الفتة

مقادير صلصة الفتة:

1 ثوم فص مهروس.

2 كوب عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة.

1 ملعقة سمن كبيرة.

1 ملعقة صغيرة مطحون القرفة.

1 ملعقة صغيرة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات عمل صلصة الفتة