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جمع كلمة هلال.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024

كتب:

كريم روماني
04:17 م | السبت 08 يونيو 2024
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

كشف محمود البارودي مدرس اللغة العربية، عن جمع كلمة هلال التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024، موضحاً أن الكلمة تُجمع على وزن أفعل وهي جمع تكسير، لافتاً إلى أنه يجب على الطلاب ضرورة التدريب على نماذج الامتحانات الاسترشادية قبل بدء الامتحانات.

جمع كلمة هلال

وقال «البارودي» لـ«الوطن»، إن جمع كلمة هلال هو أهلة، موضحاً أنها تُجمع على وزن أفعل، مشيراً إلى أن اللغة العربية ثرية بالكلمات سواء الجمع والمفرد والمعنى، ويجب على الطلاب الاطلاع على العديد من النماذج للامتحانات وربط الجمع بالقواعد النحوية.

امتحانات الثانوية العامة 

وفى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة «الدور الأول» للعام الدراسى 2023-2024، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشاديا تحت عنوان «تعليمنا مستقبلنا» حول التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات من المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل، وتُعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعة والمقالية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.