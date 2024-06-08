«التعليم»: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024، والمهام المسؤولة عنها خلال فترة الامتحانات.

ونص الخطاب على أنه في إطار الإجراءات المتخذة، استعدادًا لعقد امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024- دور أول، فقد صدر القرار الوزاري رقم 114 بتاريخ 2-6-2024 بشأن تشكيل غرفة العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، على أنّ يبدأ العمل من يوم السبت الموافق 8-6-2024 وحتى نهاية الامتحانات طبقًا للجدول المعلن، مع تأكيد ضرورة تحرير إقرار بعدم وجود موانع حتى الدرجة الثانية لأعضاء الغرفة.

تشكيل غرفة العمليات

ويكون التشكيل على النحو التالي:

- مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب عنه (في حالة وجود موانع).

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالمديرية.

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة أو من ينوب (في حالة وجود موانع).

- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

- مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

- مسئول الأمن بالمديرية الإدارة.

- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

- رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية الإدارة.

- مدير ادارة الاحصاء بالمديرية / رئيس قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية الإدارة.

- ممثل من وزارة الداخلية (بغرفة المديرية فقط).

مهام أعضاء غرفة العمليات

وتكون مهام أعضاء الغرفة كالتالي:

- متابعة وصول كتيب المفاهيم وملحقاته، وكراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات.