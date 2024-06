ترجمة جملة the elephant in the room.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024

كل عام مع اقتراب امتحانات الثانوية، خاصة امتحان اللغة الإنجليزية، يهتم الطلاب بمعرفة ترجمة بعض المصطلحات التي تشكل جدلًا واسعا في المراجعات النهائية، كما أنّ بعضها يكون محط اهتمام الخبير التربوي الذي يضع الأسئلة.

وفي الساعات القليلية الماضية، بحث الطلاب عن ترجمة جملة the elephant in the room، التي يختلف معناها الحرفي عن المعنى العام، بحسب موقع«dictionary» التابع لجامعة كامبريدج البريطانية.

ترجمة جملة the elephant in the room

وتعني ترجمة the elephant in the room الحرفية أنّ هناك فيلًا في الغرفة، لكن المعنى المقصود من المصطلح الذي يبحث عنه طلاب الثانوية العامة 2024، بحسب قاموس كامبريدج، أنّ هناك مشكلة واضحة أو موقفًا صعبًا لا يريد الناس التحدث عنه أو يتجاهلوه».

وظهرت هذه العبارة لأول مرة في أمريكا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما استخدمتها صحيفة تشارلستون جازيت.

وبحسب موقع«grammarist» التعليمي، فإن مرادفات جملة the elephant in the room التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة كالتالي:

موضوع غير مرغوب مناقشته.

قضية مجهولة.

مسألة حساسة.

وهناك بعض الأمثلة على ترجمة جملة the elephant in the room كالتالي:

The company’s financial problems were the elephant in the room that nobody wanted to acknowledge, but we had to address them to move forward with a new plan، وتعني :

تواجه الشركة مشكلات مالية لا يرغب أحد في الاعتراف بها، لكن علينا معالجتها للمضي قدمًا بخطة جديدة.

Despite the tension between my two best friends, the elephant in the room remained unaddressed, and now our group trip to Mexico is going to be awkward.

على الرغم من التوتر بين أفضل صديقين لي، هناك أمر ما بينهما دون نقاش أو معالجة، والآن ستكون رحلتنا الجماعية إلى المكسيك صعبة.