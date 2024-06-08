«التعليم»: 7000 جنيه مكافأة لأعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف مكافأة مالية لأعضاء غرفة العمليات المحلية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، قدرها 3500 جنيه عن الدور الأول، و3500 جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية/ الإدارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

تشكيل غرفة عمليات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالي:

مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب عنه (في حالة وجود موانع).

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالمديرية.

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة أو من ينوب (في حالة وجود موانع).

- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

مشرف عام الاستراحات

- مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

- مسؤول الأمن بالمديرية.

- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.

- مدير إدارة الإحصاء بالمديرية/ رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية/ الإدارة.

- ممثل من وزارة الداخلية (بغرفة المديرية فقط).