«تعليم سوهاج» تتنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

تستعد محافظة سوهاج لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023/2024، إذ عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا مهمًا مع رؤساء لجان الامتحانات بحضور عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا «ب»، ومديري الإدارات التعليمية.

وأوضح «محمود» أنّ الهدف من الاجتماع هو التأكد من جاهزية اللجان واستيعاب التعليمات الوزارية كافة لضمان سير الامتحانات بانتظام ودقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بيسر وسهولة.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وشدد في بيان صحفي، على أهمية الحيادية التامة والعمل على توفير الفرص المتساوية لجميع طلاب الثانوية العامة لتحقيق الدرجات التي يستحقونها بناءً على جهودهم الدراسية، مؤكدًا الاستعدادات اللوجستية التي تشمل تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتأمين اللجان من الخارج، مشيرًا إلى أهمية التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمعالجة أي طارئ بسرعة.

تكثيف أعمال النظافة حول لجان الامتحانات

من جهته، أشار سليمان بخيت وكيل المديرية، إلى التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن لتكثيف أعمال النظافة حول لجان الامتحانات، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات كافة لضمان عدم تعكير صفو الامتحانات.

وأكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية، حشد كل إمكانيات المديرية لضمان نجاح الامتحانات وحرصًا على مستقبل الطلاب، وضرورة اتباع الطلاب للإجراءات المنظمة مثل كتابة بياناتهم بأنفسهم على أوراق الإجابة وعدم مبيت أي من القائمين على الامتحانات في اللجان، بل في الاستراحات المخصصة.