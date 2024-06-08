جامعة المنيا تعلن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمشروعات الخضراء

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تتولى تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

تشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن المبادرة الوطنية تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة.

وقد حظيت النسختين الأولى والثانية باهتمام كبير من الباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، سعيا لبناء مستقبل مستدام لمصر.

أوضح الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تتبع نهجا، ورؤية واضحة في هذا الإطار المهم، فقد صُنفت جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات الخضراء صديقة البيئة على مستوى العالم، وهي تسعى جاهدة لمسايرة خُطط الدولة المصرية في هذا الشأن.

ودعا «فرحات» الباحثين، للتسجيل على رابط المبادرة، وسرعة الاشتراك في مختلف فئات المبادرة، طبقا للمعايير المطلوبة، وتقديم مشروعات بحثية، تُقدم حلولا مبتكرة لمختلف التحديات التى تُواجه البيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تُعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتقدم حلولا لقضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وغيرها من الأبحاث التي تساهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية.

فئات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأشار رئيس جامعة المنيا، إلى أن فئات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، تضم 6 فئات، هي: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.