متاح الآن.. صرف معاشات يونيو بالزيادة الدفعة الرابعة من جميع الماكينات

متاح الآن صرف معاشات شهر يونيه بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وجميع البنوك بفروعها المختلفة، وانتهى بنك ناصر الاجتماعي والبنوك، من تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من اليوم الموافق 1 يونيو، موضحة أنه فروع البنك المنتشرة في ربوع الجمهورية والتي تبلغ عددها 102 فرعا ستعمل اليوم بالتزامن مع بدء صرف المعاشات لمراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم.

طرق صرف المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

- تم تخصيص منفذ لصرف المعاشات.

- يتم الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

- الصرف من جميع منافذ فوري.

استعدادات لصرف معاشات يونيو

- تم تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

- فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية.

- عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بتشغيل الفروع اليوم السبت بشكل استثنائي لصرف المعاشات.