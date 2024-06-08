يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024.. ما جمع كلمة عار؟

كشف محمود البارودي، مدرس لغة عربية، عن جمع كلمة عار التي قد يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024، مشددا على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الاطلاع على النماذج الاسترشادية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتدريب على شكل الامتحانات جيدا.

جمع كلمة عار

وأكد «البارودي» لـ«الوطن»، أن جمع كلمة عار هو أعيار على وزن أفعال، موضحا أنها تُجمع جمع تكسير، مشيرا إلى ضرورة تدريب الطلاب على جمع ومرادف ومضاد الكلمات جيدا قبل الامتحانات لتوسيع مداركهم.

استعدادات وإجراءات «التعليم» لامتحانات الثانوية العامة 2024

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة 2024، وهي الآتي:

- توفير الهدوء داخل اللجان حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

- امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية.

- الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

- منع الغش بأنواعه كافة داخل اللجان، والتعامل مع الطلاب بحكمة وهدوء، في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش.

- تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة، وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

- استمرار المراجعات النهائية التي تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، أثناء فترة الامتحانات.

- التنبيه بعدم التفتيش داخل اللجان والمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف، للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة

- رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها.

- التأكيد على توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان، وتطابقها بأعداد الطلاب

- ضرورة التنبيه بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم، وعدم إتلافه.

- استمرار المراجعات النهائية بالمديريات التعليمية أثناء فترة الامتحانات.

- السماح بدخول الطلاب للجان، بدءا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول.

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.

- متابعة جاهزية الاستراحات وتوفير الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين.

- مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من صيانتها.