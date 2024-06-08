«الإحصاء»: 35 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان في 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان، لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات من أذربيجان، 328.1 ألف دولار خلال عام 2023، مقابل 507 آلاف دولار خلال عام 2022.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان

أوضح الجهاز في تقرير يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأذربيجان، اليوم، أن زيارة الرئيس إلهام علييف، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في العديد من المجالات الاقتصادية، من ضمنها الصحة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، والسياحة وغيرها من المجالات.

وأكد التقرير الصادر عن «الإحصاء»، أن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان، يصل إلى 35 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ 3.41 مليون دولار عام 2022.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023

أشار التقرير، إلى أهم السلع والمنتجات التي صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023، كان من بينها أسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 5.2 مليون دولار، ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار، حديد ومصنوعاته، بقيمة 726 ألف دولار، خضر ونباتات بقيمة 695 ألف دولار.

وأوضح أن أهم السلع والمنتجات التي استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023، منها منتجات حيوانية بقيمة 109.2 ألف دولار، صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 ألف دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 50.2 ألف دولار، كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار، لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.

وأكد التقرير أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان، بلغت 511 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأذريين العاملين في مصر، 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وفيما يتعلق بعدد السكان، سجل عدد سكان مصر اليوم السبت، 106.4 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة أذربيجان طبقاً لتقـديرات البعثة 130 مصريا حتى نهاية عام 2022.