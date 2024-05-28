«الإحصاء»: 60 ألف مولود في 100 يوم.. والقاهرة الأكبر في الزيادة السكانية

أظهرت بيانات الساعة السكانية الرئيسية، أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر، أن عدد سكان مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، ارتفع إلى 106 ملايين و384 ألفا و210 نسمة، مقابل 106 ملايين و288 ألف نسمة في 18 فبراير 2024، بزيادة نحو 60 ألف نسمة خلال 100 يوم.

قائمة المحافظات العشرة الأكثر في عدد السكان

ورصدت الساعة السكانية الرئيسية، بجهاز التعبئة والإحصاء قائمة المحافظات العشرة الأكثر في عدد سكان مصر، كما رصدت أقل المحافظات في عدد السكان، حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة العشر الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و331 ألفا و696 نسمة، ثم جاءت في المرتبة الثانية بالقائمة محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و620 ألفا و724 نسمة، ثم محافظة الشرقية في المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 8 ملايين و881 نسمة، بينما كانت محافظة جنوب سيناء هي الأقل عددا من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان، وسجلت الساعة السكانية عدد سكانها 116 ألفا و780 نسمة .

الدقهلية تحتل المركز الرابع في عدد السكان بمصر

أشارت الساعة السكانية، التعداد السكاني لقائمة باقي المحافظات العشرة في القائمة، حيث احتلت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و116 ألفا و455 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و968 الفا و701 نسمة، ثم حلت محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و428 ألفا و281 نسمة، ثم جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و199 ألفا و976 نسمة، بينما احتلت محافظة سوهاج المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و830 ألفا و103 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و588 ألفا و139 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و488 ألفا و744 نسمة.