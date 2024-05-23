«الزراعة»: صادرات مصر من البطاطس بلغت 650 ألف طن خلال الموسم الحالي

بلغت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 23/24 حوالي 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري وذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية

وأشار التقرير إلى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي بكمية تقدر بـ350 ألف طن، وروسيا 50 ألف طن، والدول العربية حوالي 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى حوالي 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الموسم التصديري ما زال مستمرا.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي 940 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 36995 عينة، بينها 408 آلاف و77 طن تمثل 16449 عينة تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجاري.

زيادة صادرات مصر من البطاطس

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، ووجه خلال الاجتماع كان قد وجه كافة أطراف المنظومة بالاستمرار في بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعي وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة قد تؤدي ليس فقط لرفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري.

نشر الوعي بين المصدرين

وكان وزير الزراعة طالب أيضا المجلس التصديري بنشر الوعي بين المصدرين، خاصة من ليس لهم تاريخ طويل في عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة، موجها كل الجهات التعامل بأقصى درجات الشدة مع أي حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التي أصبح لها اسم كبير في كل الأسواق العالمية.