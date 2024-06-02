30 ألف طن زيادة في صادرات مصر الغذائية خلال أسبوع.. البطاطس تتصدر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العشرين لعام 2024، وذلك عن الفترة من 25 إلى 31 مايو الماضي، وتضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات التسجيل، ومنشأتين لاشتراطات التأهيل ومنشأتين لاشتراطات الاعتماد.

زيارات الفحص والتفتيش

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2349 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1265 شركة مصدرة.

وطبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5100 رسالة بنحو 250 ألف طن، بزيادة بلغت 30 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1750 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 أصناف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23 ألف طن، يليها البصل بإجمالي 22 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 55 ألف طن.

قائمة الفواكه المصدرة

وذكر التقرير، أن الموالح مازالت تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 45 صنفا بنحو 95 ألف طن.

ومثلت هولندا والسعودية وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 176 دولة مستوردة، بحسب التقرير.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 890 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ700 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 680 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1900 رسالة بنحو 375 ألف طن لـ715 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 89 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، أوكرانيا وماليزيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 403 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 250 رسالة.

حملات على 178 منشأة غذائية

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 19 منتجا و13 شركة، ونفذت 8 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 750 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، بني سويف، الدقهلية وكفر الشيخ لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 19 شكوى وجاري فحص 35 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 178 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، مطروح، الوادي الجديد والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يخص الرقابة على المنشآت، تمّ تسجيل 413 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، و17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية، و20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية، وتسجيل محلب بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسجيل 4 فنادق و3 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، و19 مأمورية فحص على وحدات الطعام المتنقلة.

أما بشأن التراخيص، فتم استيفاء 218 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم استيفاء 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد، واستيفاء 2 محلب ألبان خلال الأسبوع الماضي، فيما تمّ إصدار 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.