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أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مطروح

كتب:

محمد بخات
04:45 م | السبت 08 يونيو 2024
طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية - صورة أرشيفية

طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية - صورة أرشيفية

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة.

أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الابتدائية كالتالي: الطالبة ملك حمدان صبري، المركز الأول، معهد خالد بن الوليد، بنسبة 98,6%، الطالبة إسراء حسن عابدين، معهد الحمام الابتدائي، بنسبة 97,8%، الطالبة ريناد كرم فتحي، المركز الثالث، معهد مطروح النموذجي بنسبة 97,4%، الطالبة هنا احمد السيد، المركز الرابع، بنسبة 96,4%، معهد أولاد الحاج علي، الطالب إبراهيم محمد إبراهيم، معهد عبد الحليم محمود، المركز الخامس، بنسبة 96,1%%، الطالب يوسف بهاء الدين الصافي، معهد عمر بن عبد العزيز الإبتدائي، المركز السادس، بنسبة 95,7%، الطالبة أروي محمد إبراهيم عبد السميع، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز السابع، بنسبة 95,4%.

وفي المركز السابع مكرر جاءت الطالبة نور الهداية أحمد عوض عبد العاطي، بنسبة 95,4%، الطالب محمد بدر فهمي بسيوني، معهد مطروح النموذجي، المركز الثامن بنسبة 95,3%، الطالبة جودي فتحي سلامة يونس، المركز الثامن مكرر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 95,3%، الطالب احمد السيد فهمي ابو جبل، معهد الحمام الابتدائي ، المركز التاسع، بنسبة 95,2%، الطالبة جنة صلاح الدين رجب محمود، المركز التاسع مكرر، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 95,2%، الطالبة جني طه جمال مرسي، المركز العاشر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 94,8%.

أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية

وعن أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية: جاء الطالب عمر محمد السعيد إبراهيم في المركز الأول، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 84,6%.

وأوائل الشهادة الإعدادية: جاءت الطالبة سما هاني اسماعيل، معهد فتيات مطروح، المركز الأول، بنسبة 100% ، الطالبة رقية سيد سعد، معهد فتيات مطروح، المركز الثاني، بنسبة 99,4%، الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث، بنسبة 99,2%، الطالبة إسراء حمدان صبري، عمر بن عبد العزيز، المركز الرابع، بنسبة 99%، الطالب محمد خالد محمد، بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99% ، الطالبة جويرية محمود الشحات، معهد عمر بن عبد العزيز ، المركز الخامس، بنسبة 98,8%، الطالب محمود هشام ابراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز السادس، بنسبة 98,7%، الطالبة علا عبد الباسط سليمان، المركز السابع، معهد فتيات مطروح النموذجي، بنسبة 98,2%، الطالبة ملك أحمد إبراهيم، المركز الثامن، معهد الرويسات بالحمام، بنسبة 97,8،%، الطالبة مريم محمد حسين ، المركز التاسع، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة ، 97,7%، الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات، فتيات مطروح النموذجي، المركز العاشر، بنسبة 97,4%.

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بقلم محمد بخات