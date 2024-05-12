أسعار صكوك الأضاحي 2024 محافظة مطروح.. طريقة السداد

صكوك الأضاحي 2024 محافظة مطروح، أعلنت مديرية الأوقاف بمطروح انطلاقها من خلال التبرعات التي يقوم بها المواطنون لتجميع مبالغ لشراء الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال الوزارة.

وحول صكوك الأضاحي 2024 محافظة مطروح قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن عملية جمع المبالغ الخاصة بالصكوك تجري في المساجد من خلال الأئمة على مستوى المحافظة.

إجراء الصكوك في 600 مسجد في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن صكوك الأضاحي 2024 في مطروح تنفذ في ما يقرب من 600 مسجد تابع للأوقاف في إدارات السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، بالإضافة إلى سيوة، ويتوجه المواطنون لإمام المسجد بدفع قيمة صك الأضحية واستلام إيصال رسمي من وزارة الأوقاف بالمبلغ، وهو بذلك يكون قد أدى سنة الأضحية، وتقوم الوزارة بشراء الذبائح طبقاً للنظام المتبع منذ عدة سنوات وهي عبارة عن عجول حية من دولة السودان الشقيق، وإدخالها إلى أسوان وتوقيع الكشوفات البيطرية اللازمة عليها قبل استلامها وذبحها طبقاً للشريعة الإسلامية وتقطيعها وتقسيمها وتغليفها تمهيداً لتوزيعها مرة أخرى على مراكز المدن بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوصيلها لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

صكوك الأضاحي

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن سعر صك الأضاح يصل 6500 جنيه للفرد للحوم البلدية، وهناك أيضا لحوم غير بلدية يجري شراؤها وتوزيعها على المواطنين في نطاق محافظة مطروح.