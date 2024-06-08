ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 81.1%.

وقدم اللواء خالد شعيب التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل وأسرهم عبر مكالمات هاتفية مؤكدًا تمنياته لهم بالتوفيق.

من جانبه، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 11164، نجح منهم 9045 طالب بنسبة نجاح بلغت 81.1%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح من خلال الضغط على هذا الرابط بالإسم ورقم الجلوس.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح في بيان برفع درجة الاستعداد من خلال التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية في المحافظة استعدادا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2023/2024، والتي تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وأوضحت المديرية في بيان، أن نحو 2251 طالبا وطالبة يستعدون لخوض امتحانات الثانوية العامة من خلال 14 لجنة على مستوى محافظة مطروح بالتزامن مع توفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة بالطلاب وتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية.