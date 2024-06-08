أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رسمياً، اليوم السبت.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة كفرالشيخ

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ وفقاً للإعلان الرسمي من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وجاء كالتالي:

أولاً: أوائل الطلاب المبصرون

- أسماء محمد عبد الباعث حسن الفقي، الطالبة بمعهد محمد رجب - نزيه الفقي - الإعدادي فتيات، «الأول» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- براءة محمود عبد الجواد عبد المجيد علي، الطالبة بمعهد منشأة عباس الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- حبيبة أحمد عبد الواحد محمد إبراهيم، الطالبة بمعهد إدريجة الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- حسناء الشرنوبي محمد الشرنوبي داود، الطالبة بمعهد سنهور المدينة الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- رفيدة خالد مبروك محمد أبو الفضل، الطالبة بمعهد محلة دياي الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- ريناد محمود أحمد محمود فايد، الطالبة بمعهد سنهور المدينة الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- سلمي محمود محمد محمد العشري، الطالبة بمعهد عزبة عمرو الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- نورهان جمال عبد الله محمد عبد الله، الطالبة بمعهد البياض الإعدادي فتيات، «الأول مكرر» بمجموع 490 درجة بنسبة نجاح 100%.

- آية محمد محمد حسين محمد إبراهيم هيكل، الطالبة بمعهد شباس الملح الإعدادي فتيات، «الثاني» بمجموع 489 درجة بنسبة نجاح 99.7%.

- أسماء أحمد سيد أحمد إبراهيم الباجوري، الطالبة بمعهد مطوبس الإعدادي فتيات، «الثاني مكرر» بمجموع 489 درجة بنسبة نجاح 99.7%.

ثانياً: أوائل الطلاب المكفوفون

- سمير علي مهدي علي حسن الملاح، الطالب بمعهد كوم النص الإعدادي بنين، «الأول» بمجموع 422 درجة بنسبة نجاح 93.7%.

- محمد التهامي إبراهيم عبد اللطيف مطاوع، الطالب بمعهد د. عادل غانم الإعدادي بنين، «الثاني» بمجموع 416 درجة بنسبة نجاح 92.4%.

- أحمد رضا محمد خليل نويجي، الطالب بمعهد النوايجة الإعدادي بنين، «الثالث» بمجموع 408 درجة بنسبة نجاح 90.6%.

- سعيد وائل سعيد عبد التواب إبراهيم، الطالب بمعهد الحامول الإعدادي بنين، «الرابع» بمجموع 406 درجة بنسبة نجاح 90.2%.

- حامد أحمد حامد محمد الشرقاوي، الطالب بمعهد قبريط الإعدادي بنين، «الخامس» بمجموع 405 درجة بنسبة نجاح 90.0%.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، عن العام الحالي 2023 - 2024، الدور الأول، وذلك عقب إعلان نتيجة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مؤكداً أنّه سيتم تكريم الأوائل بديوان عام المنطقة خلال الأيام المقبلة.