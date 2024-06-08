وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة قضية أمن قومي

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة تمثل إحدى قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجّه الوزير بتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

الانتهاء من تشكيل كنترولات الثانوية العامة

واطمأن الوزير على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل كنترولات الثانوية العامة والتي يبلغ عددها 11 كنترولا، وإعداد غرف التصحيح، مشددًا على منع التواجد بها إلا أعضاء المركز القومي للامتحانات المشاركين.

كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الاسئلة، وتسفيرها إلى المناطق البعيدة والنائية.