وزير التعليم: إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى حول امتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تمت إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: 20545083، 20545082، 20545095.

امتحانات الثانوية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق 10 يونيو الجارى.