وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة، حيث وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة والتي أسهمت في اختصار زمن المسابقة والذي كان يمتد لبضع سنوات سابقًا، بجانب الآلية المتميزة والمحوكمة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، والتي أسهمت في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.

عدد المتقدمين للمسابقة

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين للمسابقة، التي أعلن عنها الجهاز خلال شهر يناير 2024 بلغ 89 ألفا و999 متقدما، انطبقت الشروط على 42 ألفا 649 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 53 ألفا و571، واجتاز الامتحان الالكتروني عدد 10 آلاف و286 متقدما، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى نحو 934 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين وذلك كله عبر بوابة الوظائف الحكومية