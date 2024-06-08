عضو بـ«النواب»: القضية الفلسطينية محور مباحثات القمة المصرية الأذربيجانية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أوضح في بيان، أن اللقاء يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والطاقة، والنقل، ما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه اللقاءات تعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، وتعزز من دور مصر الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعبر عن التزام مصر التاريخي والمبدئي بقضايا الأمة العربية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

مصر ستظل دائما داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة

وتابع بأن مصر ستظل دائماً داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وساعية لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

أشار النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي يستغل كل المحافل الدولية ولقاءاته المستمرة مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية وعرض رؤية مصر بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن مصر ستظل تساند كل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل.